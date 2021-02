L'amministrazione comune di Caggiano e i volontari della protezione civile al lavoro combattendo contro il gelo e la neve per raggiungere il serbatoio in località Ringo. Il centro del paese è a secco per un guasto Consac. Da due giorni, in un paese tra i più alti della provincia di Salerno, nevica e le temperature sono sotto zero.

