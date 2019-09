Giovedì 19 Settembre 2019, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cadavere di un bagnino è stato rinvenuto questa mattina in uno stabilimento balneare a Battipaglia. Sul posto le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per fare luce sull'episodio. L'uomo che lavorava presso uno stabilimento balnerae del litorale battipagliese è deceduto mentre stava pulendo una cabina. La salma è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti di rito.