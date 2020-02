© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura questa notte a Sala Consilina , in zona, per l'incendio di una lavanderia. Poco dopo l'alba i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Bruno Mangieri sono accorsi nei pressi di una palazzina dove si era scatenato il rogo. Secondo quanto emerso sarebbe stato causato da un corto circuito all'interno dell'esercizio commerciali. In poco tempo i pompieri hanno spento il rogo e provveduto a mettere in sicurezza l'area. Danni ingenti al negozio.