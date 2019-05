Lunedì 20 Maggio 2019, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A distanza di circa 10 mesi dal ritrovamento del cadavere di un uomo tra le montagne di Petina la sua identità resta sconosciuta. Per questo motivo il sindaco Domenico d’Amato ha scritto una lettera alle forze dell’ordine e alla procura di Lagonegro per chiedere delucidazioni sullo stato delle indagini e maggiori informazioni sullo sconosciuto. Un’azione nata anche con il supporto dell’associazione Penelope che si occupa, in tutta Italia, di persone scomparse. E alle varie sollecitazioni è arrivata la risposta con la pubblicazione delle foto degli abiti che indossava lo sconosciuto.