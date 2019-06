Giovedì 13 Giugno 2019, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ANGELO A FASANELLA - Giallo nella Valle del Fasanella. Il corpo di una donna è stato trovato privo di vita in un pozzo in campagna, si ipotizza il suicidio ma in queste ore gli inquirenti indagano per verificare se si sia trattato di un atto volontario o di un malore. La donna, M.D.F., 56 anni, viveva sola. A trovare il corpo sono stati alcuni amici e parenti, allertati dalla sorella della donna che non aveva più sue notizie da ore. Il corpo della 56enne è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Roccadaspide.