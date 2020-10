Assedio Covid alle scuole. Turni saltati, didattica in presenza sospesa, alunni e docenti in quarantena. I casi di positività nel mondo della scuola cominciano ad allarmare gli addetti. Ieri, altri quattro studenti positivi. A Salerno, al liceo De Sanctis un alunno è risultato contagiato e una classe quinta di 26 alunni in quarantena con nove professori. Un positivo anche a Scafati all'istituto Pacinotti, alla media di Baronissi e alla media di Mercato San Severino. Le scuole tremano perché i contagi aumentano e la didattica in presenza sta registrando pesanti stop.

Al liceo classico scientifico De Sanctis, lo studente di classe quinta è risultato positivo al tempone: si tratta di un caso asintomatico comunicato dall'Asl alla preside Cinzia Lucia Guida che ha immediatamente fatto scattare il protocollo di sicurezza con l'isolamento della classe dello studente e dei docenti curriculari. Sta diventando una vera e propria emergenza nell'emergenza quella della scuola. Dopo nemmeno due settimane di lezione è già a rischio la didattica in presenza. Ecco i numeri resi noti dalle dirigenze scolastiche: sale da 149 a 217 il numero degli alunni in isolamento fiduciario. Ben 16 i casi di positività nelle scuole di ogni ordine e grado. L'ultimo caso appunto, al De Sanctis. Mentre si attende l'esito del tampone per una studentessa del quinto anno dell'indirizzo coreutico del liceo Alfano I e nella scuola di via Dei Mille c'è tensione. «Siamo in attesa del tampone dell' allieva dice la preside Elisabetta Barone in ogni caso abbiamo applicato il protocollo». All'Alfano I la didattica in presenza non si ferma, ma è in isolamento la classe della studentessa. La speranza del liceo Alfano I è che la ragazza risulti negativa. Intanto la tensione aumenta tra genitori e studenti. «Il nostro alunno è asintomatico dice la preside Guida, del De Sanctis siamo preoccupati ma applichiamo con rigore e puntualità il protocollo sanitario». Si ferma quindi la didattica in presenza per una classe di 26 studenti e 11 docenti vanno in isolamento al liceo di via Scansione a Torrione. Scongiurata in serata la chiusura della scuola solo dopo la comunicazione dell'Asl relativamente al tampone negativo di altri 2 studenti. «La scuola non chiude - dice la preside Guida - affrontiamo l'emergenza secondo quanto ci viene comunicato dal ministero e dalle autorità sanitarie. Le classi prime continuano a fare didattica in presenza, mentre quelle dal secondo al quinto anno fanno i turni in presenza».

Sale da 149 a 217 il numero dei casi di isolamento di studenti in provincia. Mentre i docenti isolati a casa passano da 25 a 46 in un solo giorno. Quindi è più che raddoppiato il numero dei prof bloccati a casa. Questo significa didattica in presenza in grande affanno anche nelle classi dove non si registrano casi di positività al Covid. «C'è difficoltà a reperire i docenti», dicono i presidi. Le scuole potranno attingere all'organico Covid, fa sapere l'amministrazione scolastica: questo vuol dire che ci sarà bisogno di più supplenti per far fronte all'emergenza didattica sullo sfondo di quella sanitaria. Ancora col fiato sospeso il liceo scientifico Da Procida dove è in isolamento uno studente che presentava nei giorni scorsi sintomi influenzali. «Siamo in attesa del tampone», dice la preside del Da Procida, Anna Laura Giannantonio. In provincia si registra un nuovo caso a Baronissi, dove un'allieva di prima media della scuola del posto (già chiusa dal sindaco Gianfranco Valiante) è risultata positiva al Covid ed è in isolamento domiciliare: l'alunna era tra i contatti tracciati nella palestra di Baronissi dove si è registrato il maggior numero di contagi nella zona.

Uno studente positivo anche all'istituto Pacinotti di Scafati: classe in isolamento insieme ai docenti ma l'istituto resta regolarmente aperto con la didattica in presenza. Alla media San Tommaso di Mercato Severino positivo uno studente di terza media e classe in isolamento fiduciario fino al 17 ottobre, disposta dal Comune la sanificazione degli ambienti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA