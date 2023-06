Gianni Morandi a Castellabate: cena nel paese di Benvenuti al Sud

Tappa nel Cilento anche quest’anno per Gianni Morandi. Il cantante bolognese sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla moglie Anna. Ieri sera, la sua presenza non è passata inosservata sulla terrazza in riva al mare del ristorante “Il Cefalo”, ad Ogliastro Marina, nel paese di Benvenuti al Sud.

Già in passato, Morandi ha scelto Castellabate e il ristorante gestito dalla famiglia Di Luccia per assaporare le tipicità del territorio. Ma in generale, il cantautore italiano è solito frequentare questo territorio perché i cognati sono di Cannalonga, comune dell’entroterra, poco distante da Castellabate.