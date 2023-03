«Giardini del Fuenti» riapre sabato 8 aprile: tornano il ristorante Volta del Fuenti e il beach club Riva

Giardini del Fuenti, proprietà unica con le sue terrazze mozzafiato sul Golfo di Salerno, annuncia la riapertura per la stagione 2023 sabato 8 aprile.

Il ristorante fine dining Volta del Fuenti, guidato dall’executive Chef Michele De Blasio, inaugurato a maggio scorso, è oggi diventato il nuovo indirizzo della Costiera Amalfitana, unico per la sua cucina, ma anche per l’eleganza dei suoi interni sofisticati. Il Volta del Fuenti è espressione della storia e della cultura della regione, con grande attenzione al rispetto della stagionalità.

Lo Chef Michele De Blasio propone piatti caratterizzati dalla sperimentazione, con il giusto equilibrio per ogni ricetta, grazie allo studio e all’analisi minuziosa di ingredienti e materie prime. Proprio la passione per il gusto porta lo Chef a scoprire e sperimentare nuove idee.

Di grande impatto anche Riva del Fuenti, l’esclusivo beach club de Giardini del Fuenti, che si distingue per la privacy assoluta per gli ospiti. Il beach club è anche l’approdo ideale per le barche, che possono usufruire dei servizi del ristorante Riva del Fuenti direttamente a bordo, con menu di pesce, firmato dallo Chef De Blasio.

Un progetto di riqualificazione dell’intera area de Giardini del Fuenti che oggi sta diventando un punto di riferimento per la Costiera Amalfitana ed esempio virtuoso di rivalorizzazione del territorio.

Tra gli eventi clou della stagione 2023 de Giardini del Fuenti sabato 20 maggio il cocktail Sentieri diVini, in collaborazione con Wine&Thecity: un percorso al tramonto lungo i terrazzamenti del sito, alla scoperta della vitivinicoltura della Costa d’Amalfi.