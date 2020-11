Anziano salvato in extremis dai vigili del fuoco e dai carabinieri mentre la casa era invasa dalle fiamme. L'episodio è accaduto a Giffoni Valle Piana dove grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco è stato salvato un anziano di 87 anni che era intrappolato tra le fiamme ed è stato condotto in ospedale per aver respirato il fumo sprigionato dal fuoco.

APPROFONDIMENTI FIRENZE Firenze, cisterna in fiamme in Fi - Pi - Li IL CASO De Luca, allarme bomba sotto casaa Salerno ma è una busta di... IL GIALLO Napoli, raid nella notte: saccheggiato studio medico di piazza...

LEGGI ANCHE Sarno, centinaia di operazioni con carte di credito falsificate

L'abitazione è stata totalmante distrutta dalle fiamme e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, hanno appurato che l'incendio non è doloso e probabilmente è riconducibile al cattivo funzionamento del camino.

Ultimo aggiornamento: 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA