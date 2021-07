Di Maio al festival di Giffoni: «Ragazzi, vacciniamoci tutti»

Nell’anno della ripartenza, Luigi Di Maio torna a Giffoni per la decima volta consecutiva. Pronto al confronto con i ragazzi, ascolta con entusiasmo le parole di Claudio Gubitosi, direttore del Festival che gli racconta le novità: l’avanzare dei cantieri infrastrutturali oggi aperti, le prospettive future che parlano di occupazione, di creatività, di giovani. Il ministro degli Esteri approfitta dell’occasione, all’indomani delle proteste in piazza in 80 città italiane, per rilanciare l'appello a vaccinarsi contro il Covid. In particolare, si rivolge ai ragazzi e Giffoni è il posto giusto per farlo.«È un anno speciale questo – dice in avvio del suo intervento - perché è l'anno della ripartenza grazie alle vaccinazioni. Certamente non abbasseremo la guardia».

Negli ultimi sette giorni si sono vaccinati 350mila ragazzi. «Da qui sento di fare un appello - rimarca Di Maio - a tutti i cittadini, giovani e meno giovani. La vaccinazione è l'unico modo per uscire dalla crisi sanitaria ed economica Le misure che come governo abbiamo introdotto servono a proteggere la vita. La libertà è la tutela della vita. Dobbiamo vaccinarci tutti».

Lo stimolo è senza dubbio rappresentato dall’introduzione del green pass. «Il sistema sta funzionando. In Friuli Venezia Giulia ci sono prenotazioni che vanno oltre il 1000 per cento in più rispetto ai dati pre-green pass. I dati in molte aree oscillano tra il 15% ed il 200 % in più rispetto ai numeri pre green pass. Non lo stiamo facendo per vessare i cittadini ma è evidente che c'è la maggioranza degli italiani che si è vaccinata, una parte che sta per farlo e non si capisce perché l'Italia debba pagare il prezzo della crisi perché ce n'è un'altra che non vuole farlo». Poi il confronto con i ragazzi della sezione Impact, nella Sala Blu della Multimedia Valley.

Al ministro Di Maio il direttore Gubitosi regala una pennetta che contiene il docufilm “This is Giffoni”, 140 minuti di frammenti del mezzo secolo di storia del festival. «So – gli dice – che lo terrai nel tuo cuore». Presentata anche l'anteprima di “Capitan Sciabola e il diamante magico”, in esclusiva a #Giffoni50Plus, che appassiona gli Elements +6 e fa vivere loro un’avventura indimenticabile e ricca di divertimento. Diretto da Marit Moum Aune e Rasmus A. Sivertsen e realizzato dalla QVisten Animation, grazie a Vision distribution sarà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 5 agosto. E i colpi di scena non mancano nella storia bizzarra e appassionante che ruota intorno a un diamante magico.