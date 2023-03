Giffoni Experience, 4500 ragazzi alla tappa di Montescaglioso

Oltre 4500 studenti provenienti da quaranta scuole della Basilicata, sette lungometraggi, sessanta short movie di cui 33 professionali e 27 realizzati da altri istituti; due laboratori, Movie Lab e Digital Prof, a cui si aggiunge un momento pensato per le famiglie, Parental Experience e la realizzazione di un corto dal titolo «La cucistorie»: School Experience 3, che ha terminato il 3 marzo, negli spazi del Cine-teatro Nicola Angrisani di Montescaglioso la sua tappa in Basilicata iniziata il 27 febbraio, è stato un progetto che ha superato, per entusiasmo e presenze, ogni aspettativa, culminato nella presentazione di un originalissimo lavoro realizzato dal team della Produzione di Giffoni con i giovani che hanno preso parte all'iniziativa.

L’evento, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura - Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è concluso con un momento di incontro e confronto che ha visto la partecipazione di istituzioni, dirigenti scolastici, docenti e tantissimi alunni.

Condotta da Orazio Cerino, la serata finale del progetto che vede Antonia Grimaldi nelle vesti di direttore scientifico, si è aperta con la presentazione di un video sul pianeta Giffoni, a cui ne è seguito un altro dedicato al report di School Experience 3. “Siamo arrivati alla terza tappa e siamo felici – ha detto Marco Cesaro, responsabile del progetto – Qui c'è terreno fertile ed è sempre come sentirsi a casa grazie a Giuseppe Disabato e alla sua associazione CineCreando con cui ormai Giffoni collabora da anni. Montescaglioso ci ha accolto a braccia aperte, a partire dal mondo della scuola che ha avuto grande fiducia in noi”.

“Sono profondamente emozionata – ha ammesso Gerardina Sileo, consigliere regionale con delega alla Cultura – I nostri giovani sono un vivaio di confronto dal quale nascono sempre bellissime idee. Esperienze come queste sono fondamentali per formarli al pensiero critico, spingerli a interrogarsi sulle diversità per superare stereotipi e falsi campanilismi. Ho recepito una proposta di legge della Consulta degli studenti e spero che venga presto approvata in aula. Il mio auspicio è di creare qui in Basilicata qualcosa che sia simile a Giffoni e che sappia smuovere il mondo con la potenza delle idee”.

“Siamo riusciti a raggiungere un traguardo importante – è stato il commento di Giuseppe Disabato – perché Giffoni ha sempre creduto in noi. Anche durante la pandemia il rapporto con il festival non si è mai interrotto. E in questi giorni abbiamo vissuto un'esperienza fantastica che ha visto Montescaglioso trasformarsi in un vero e proprio set cinematografico”.

“Siamo orgogliosi del nostro patrimonio storico-artistico che abbiamo l'obbligo di tutelare. Giffoni è in tutte le case di Montescaglioso – ha sottolineato il sindaco Vincenzo Zito – Siete parte integrante di questa città”.

In sala era presente anche il primo cittadino di San Severino Lucano Franco Fiore: “L'entusiasmo che si percepisce in sala traduce il valore di questo progetto che è di fondamentale importanza per tutte le aree interne. Bisogna crescere nel solco della cultura facendo rete”.

Sulla stessa linea Franco Muscolino del Gal: “Stare a contatto con i ragazzi regala esperienze straordinarie. C'è solo da apprendere. Se fossimo bravi ad ascoltarli, probabilmente non faremmo così tanti errori”.

La serata finale si è conclusa con la visione in anteprima del corto realizzato dai partecipanti di School Experience 3 per la regia di Giuseppe Novellino, con la collaborazione di Andrea Contaldoe Francesco Petrone, insieme a tutto lo staff della Produzione di Giffoni.

“La cucistorie”, questo il titolo, è il racconto di tre giovani amici che, in bicicletta e armati di smartphone, vanno alla scoperta di Montescaglioso. Una volta giunti in questo paese senza tempo, si ritroveranno di fronte a un'amara scoperta. Le strade sono deserte e gli abitanti sembrano essere stati inghiottiti dal nulla. Cosa è successo? Una maga, figlia di un imprenditore che tenta di fare affari loschi con una multinazionale, ha cucito loro la bocca riducendoli al silenzio. Tra aule scolastiche, vicoli, piazze, cortili e chiese, i tre si imbatteranno in Martina-Morgana, fautrice dell'incantesimo e allo stesso tempo potenza liberatrice, che ripristinerà la normalità, restituendo l'uso delle labbra e della libertà ai residenti lucani.

“Abbiamo focalizzato il nostro lavoro sulla bellezza e sulla seduzione dei luoghi – ha chiarito Novellino – e siamo felici di aver coinvolto un così nutrito gruppo di giovani in questa avventura”.

Entusiasta Carmela Galli, dirigente scolastica dell'Ic Palazzo Salinari di Montescaglioso: “Credo sia fondamentale seminare nuovi stimoli in un contesto come questo di Montescaglioso. Gli alunni sono stati entusiasti di assistere a film selezionati e di partecipare ai dibattiti. Si sono appassionati al cinema che è uno dei principali strumenti di conoscenza”.

Nel cast del cortometraggio troviamo: Sofia Matarazzo, Flavio Nobile, Giuseppe Simmarano, Sanya Bonelli, Martina Bertugno, Carmen Bray, Nicola Carriero, Lucia D'Erario, Paola Dibiase, Antonio Ditaranto, Antonella Garbellano, Ludovica Guidone, Anita Lapacciana, Francesco Lapenna, Noemi Oliva, Matteo Scaramuzzo, Emanuele Silvaggi, Carmela Soranno e Marco Zaccaro.

La tappa in Basilicata di School Experience 3 è stata organizzata in collaborazione con l’associazione CineCreando, diretta da Giuseppe Disabato e con la partecipazione dell’associazione Pollinolandia di Terranova di Pollino.