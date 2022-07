I 130 anni del Mattino al festival di Giffoni, de Core e Capece tra i giffoners

Un legame lungo 50 edizioni: nel lontano 1972 viene pubblicato su Il Mattino il primo articolo sulla manifestazione che sarebbe diventata un evento internazionale e unico nel mondo: il Giffoni Film Festival.

Il direttore Claudio Gubitosi, allora un grande sognatore che ha creduto nella sua impresa, conserva gelosamente quel piccolo articolo stampato lì, sulla testata più prestigiosa del Mezzogiorno, che “appena” mezzo secolo fa lo inorgogliva e lo aiutava a sognare in grande. Seppur di poche righe, per lui quel pezzo è ricco di significato, poiché «Il Mattino ha raccontato la nostra storia, la nostra crescita, anno dopo anno». Un legame che dopo 52 edizioni Gubitosi vuole condividere con i giffoners e non poteva essere diversamente, visto che tutto quello che è Giffoni è «lavoro di squadra, di tutti».

Gubitosi ha voluto essere tra i ragazzi oggi, arrivando a sorpresa in Sala Blu a salutare i suoi speciali ospiti: Francesco de Core e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, direttore e presidente del Mattino. Ad accoglierli anche una sorpresa: «Per i 130 anni di storia del Mattino festeggiati quest’anno, Giffoni ha preparato una graphic novel, da poter vedere andando sul nostro sito, che racconta in ogni episodio una decade della storia del giornale. Sono 13 episodi e ne sono già online cinque», spiega Luca Apolito, direttore creativo del Giffoni Film Festival.

Il direttore de Core s'è lasciato andare a una lunga chiacchierata con i ragazzi e il tempo è passato velocemente. Ha voluto però concludere con un prezioso consiglio: «Lavorate, studiate e siate competenti. La competenza vi rende diversi dagli altri e vi permette di fare vera informazione».

Infine, la notizia che Gubitosi non si aspettava, graditissima sorpresa: «Il prossimo anno nascerà Il Corriere di Giffoni, giornale nato dalla collaborazione tra il festival e Il Mattino», ha assicurato de Core.