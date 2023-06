Giffoni tra le 83 eccellenze dell' Atlante delle Imprese Culturali e Creative

C’è Giffoni tra gli 83 casi di eccellenza selezionati dall’Istituto dell’enciclopedia italiana Treccani per l’Atlante delle Imprese Culturali e Creative 2023. Il volume nasce con l’obiettivo di definire i connotati e i confini dell’impresa culturale e, di conseguenza, della rete dei presidi della produzione artistica e creativa per come si declina anche sotto il profilo dell’economia e del mercato.

Nell’Atlante vengono analizzate quelle attività culturali e creative di eccellenza che assolvono a funzioni sociali ed economiche e producono ricadute positive per il territorio di riferimento e per tutto il Paese.

L’elenco delle case history è articolato in tre sezioni: una prima parte per il contesto culturale, una seconda sui dati e infine una terza dedicata a “le esperienze”. Ed è proprio in questa sezione che viene citato il caso Giffoni nella categoria “culturale”, sezione “cinema” insieme ad altre tre realtà di eccellenza: Lucky Red S.r.l, Nexo Digital S.r.l e Rainbow S.p.a.

Giffoni è stata selezionata «non solo per la produzione di cultura in senso ampio, ma anche la capacità di generare valore culturale e prodotti e servizi di qualità, di agire sulla partecipazione culturale e promuoverla, di dialogare con ambiti disciplinari differenti e di essere costanti nel tempo».

«Abbiamo raggiunto un altro traguardo storico per Giffoni. Siamo sull’Atlante perché è stata riconosciuta la nostra capacità di generare valore durante tutto l’anno e in ogni contesto: dalla scuola all’innovazione, dal sociale alla capacità d’azione nel territorio regionale, nazionale e internazionale. Ancora una volta siamo stati riconosciuti come un esempio unico di progetto, anche cinematografico, completamente differente dallo standard. La selezione da parte della Treccani è certamente un punto di orgoglio nel sistema culturale della regione Campania. Visioni diverse, continuità, sviluppo del turismo, in particolare quello giovanile e capacità d’impresa sono tra i punti di forza di questo importante risultato», ha dichiarato il fondatore e direttore Claudio Gubitosi.