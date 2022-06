«Giffoni for kids»: startup e progetti per giovani talenti

Scade tra 10 giorni la call ad evidenza pubblica per «Giffoni for kids», programma di accelerazione di startup, spin-off e giovani talenti che sviluppano prodotti e servizi rivolti al mercato «Kids & Teens» di tutto il mondo. Partner del programma targato «Giffoni Innovation Hub», finanziato dalla Regione Campania, sono la società di consulenza finanziaria e direzionale Iniziativa «Cube» e il dipartimento di scienze aziendali dell'università di Salerno. La call, con scadenza il prossimo 20 giugno, è rivolta a tutte le startup costituite e alle business idea che offrono soluzioni negli ambiti media, education, edutainment, environment, health, design, communication, energy, smart communities, games, food e fashion.

«Giffoni Innovation Hub», all'interno di «Giffoni For Kids», offre agli startupper 3 mesi di attività e affiancamento, l'utilizzo della «Giffoni Multimedia Valley», una mentorship garantita per agevolarli nel contatto con imprenditori e investitori della rete Giffoni e, infine, per i 10 progetti migliori la possibilità di partecipazione ad eventi come lo «Startupitalia Open Summit». «L'obiettivo di Gfk - spiega una nota - è quello di mettere a frutto la collaborazione tra aziende, università, centri di ricerca, incubatori di impresa per favorire lo sviluppo dell'ecosistema per l'innovazione in Campania».