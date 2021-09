Giffoni Multicinema riparte tre giornate all'insegna dell'alta definizione

Il multicinema Giffoni in Vallepiana (SA) torna ad aprire le porte delle sue sale per riproporre la magia del grande schermo a ragazzi e adulti, cinefili e appassionati e a tutte quelle famiglie che vogliono continuare a godere di tutte le novità della stagione cinematografica in un ambiente totalmente rinnovato, comodo e sicuro. Dopo il grande successo di "Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata”, che ha registrato la presenza di tantissimi spettatori in sala Truffaut con 700 poltrone nuove di zecca e un sistema di proiezione in 4k, dal 16 al 19 settembre, in Sala Verde, arriverà (ore 17.30), "Il giro del mondo in 80 giorni" di Samuel Tourneux, film d’animazione presentato in anteprima a #Giffoni50Plus. Negli stessi giorni, sempre in sala Verde (alle 19 e alle 21.15) sarà proiettato "Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto", un film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero. Infine, sempre dal 16 al 19, in Sala Blu (alle 18.30 e alle 21) ci sarà "Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli" di Destin Daniel Cretton, in un’esperienza ancora più coinvolgente grazie al Dolby Atmos.

Non solo qualità dell'offerta, ma anche della fruizione: le sale di Giffoni Multicinema sono tra le più avanzate del territorio grazie allo splendore del 4k e alla magia del Dolby Atmos, con prezzi accessibili a tutti (intero € 5.50 - ridotto € 4) e parcheggio gratuito. Sono queste le carte vincenti di un format family espressamente pensato per il pubblico che vive Giffoni tutto l'anno con il meglio della programmazione cinematografica, dai blockbuster più attesi ai film d'autore ai più bei film di animazione. Inoltre una nuova tecnologia di aerazione, dotata di filtri antibatterici, sanificherà ambienti e superfici, garantendo la massima sicurezza.

La programmazione di Giffoni Multicinema è disponibile su www.giffonifilmfestival.it e sui canali social ufficiali Facebook ed Instagram. È possibile prenotare il proprio biglietto anche telefonicamente, contattando lo 089 8023262.