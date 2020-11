Una nuova struttura per un’epoca nuova. Un nuovo board per una pagina nuova di Giffoni. Se il 2020 sarà un anno difficile da dimenticare, e per Giffoni ha rappresentato l’importante tappa del suo cinquantennale, la storia non conosce cesure. Anzi, è una linea continua. Giffoni è già pronto per il post covid ed è già proiettato verso il ciclo 2021-2027. Il piano aziendale, composto da 120 slide, che verrà presentato entro la fine dell'anno, pone al centro nuove sfide e nuovi obiettivi. Tutto sotto il segno della Ri(e)voluzione.

Per vincere la sfida e sostenere questa imponente ed epocale trasformazione é necessaria una struttura che sia in grado di interpretare quella modernità che da sempre caratterizza Giffoni. Ecco perché il direttore e fondatore, Claudio Gubitosi, sta completando tutta l’assetto organizzativo e sta definendo i nuovi settori che compongono la galassia Giffoni.

In attesa del completamento il direttore Gubitosi ha nominato il board che è composto da nove nuovi direttori capaci di affrontare questa sfida così ambiziosa ed impegnativa, ma necessaria

Ecco i nove direttori:

Jacopo Gubitosi è il Managing Director e Responsabile dello Sviluppo, Innovazione, Relazioni Istituzionali e Strategie Aziendali. Coordinerà tutti i Settori e tutti i Dipartimenti.

Luca Apolito è il Direttore delle Attività Creative ed Artistiche e delle Relazioni Culturali. Coordina il Dipartimento Produzioni Video. È Responsabile Sezione Scuola Nazionale Cinema e Audiovisivo.

Luca Tesauro è il Direttore Relazioni Aziendali Pubbliche e Private e Strategic Manager.

Gianvincenzo Nastasi è il Direttore Dipartimento Produzioni Video.

Giovanni Brancaccio è il Direttore delle Relazioni con le Società di Produzione e Distribuzione e della Segreteria Artistica.

Marco Fontana è il Direttore delle Strategie di Comunicazione.

Marco Cesaro è il Direttore del Dipartimento Progetti Speciali.

Marco Fronza è il Direttore Giffoni Media Service per i settori Marketing & Sponsorship.

Vincenzo Barletta è il Direttore dei Servizi Amministrativi e Responsabile Unico dei Procedimenti (RUP).

All’appello mancano ancora tre direttori di dipartimento, tra questi sarà nominato il Direttore che si occuperà delle Relazioni Internazionali.

Il direttore ha, inoltre, nominato i primi sette project manager che affiancheranno i direttori: Antonia Grimaldi (Relazioni istituti scolastici e università), Natascia De Rosa (Giurie), Francesca Somma (Progetti speciali dei servizi amministrativi), Lea Mancino (Attività culturali diverse) Maria Pia Montuori (Cerimoniale e Ospitalità), Antonietta Buonanno (Gestione patrimonio culturale e Museo Testimoni del Tempo), Barbara Costabile (Progetti Speciali Giffoni Innovazione)

Completo anche l’organico della Segreteria del direttore Gubitosi che é composta da Francesca Pecoraro, Responsabile della Segreteria Generale, Davide Russo, Assistente, e Michele Mellilo, Project Manager Direzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA