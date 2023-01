Truffe agli anziani a Giffoni Valle Piana: arrestati 2 napoletani

I carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana hanno eseguito una misura cautelare disposta dal G.I.P. di Cassino su richiesta di questa Procura, nei confronti di un 41enne e di un 19enne napoletani, rispettivamente, agli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli.

Gli indagati avrebbero, nel 2022, truffato un’anziana donna di Gaeta da cui si sarebbero fatti consegnare, spacciandosi per spedizionieri, 10.000,00 € in contanti e alcuni monili in oro necessari per sbloccare una presunta consegna di un pacco destinato al nipote della vittima.