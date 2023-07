Il mondo dello sport salernitano, ed in particolare il canottaggio, piange la scomparsa di Gigi Galizia, venuto a mancare nella giornata di ieri a 62 anni, dopo aver lottato contro una grave malattia. Campione italiano di canottaggio negli anni ’70, non aveva mai lasciato l’attività sportiva, continuando a gareggiare, ed a vincere, come Master oltre che svolgendo l’attività di tecnico federale.

Soltanto lo scorso anno, aveva vinto un oro ed un argento ai Campionati Italiani Master di Ravenna, sbaragliando gli avversari sul bacino della Standiana, con l’equipaggio del quattro senza del Circolo Canottieri Irno di Salerno, con Alfonso Sanseverino, Francesco Cappuccio e Piergiorgio Esposito. «Fantastici Quattro» capaci, poi, di sfiorare il bis anche nell’Otto, con Pietro Lalia, Gennaro Gallo, Giovanni Vitolo ed Enrico Di Cola, con Annamaria Catalano della sezione di Brindisi della Lega Navale Italiana, come timoniere, centrando un argento.

Proprio dopo quel successo i primi problemi di salute e l’inizio di una dura lotta contro la malattia che, comunque, non gli ha mai fatto passare l’amore per lo sport e per l’inclusione dei ragazzi affetti da disabilità intellettiva. Dal 2013, infatti, si era dedicato ai suoi atleti special, avviandoli alla pratica del canottaggio con il Circolo Canottieri Irno e portandoli, poi, in giro per l’Italia a misurarsi sui campi di gara. Un impegno, nel settore Pararowing del sodalizio di Via Porto, costellato di successi e medaglie, ad iniziare da quelle conquistate da Marta Piccininno, capace di stabilire due record mondiali, a marzo scorso, ai World Rowing Indoor Championships, nei 2000 metri PR3-II e nei 500, ed a vincere gli Europei, in Polonia sui 1000 e sui 500. A dicembre dello scorso anno, inoltre, il Coni di Salerno gli aveva assegnato una Benemerenza di Bronzo, nel corso dell’annuale momento dedicato anche alle Onorificenze sportive provinciali.

«È un momento di profonda tristezza e grande sconforto – dice il presidente del Circolo Canottieri Irno, Giovanni Ricco – La scomparsa di Gigi rappresenta una grave perdita per la città di Salerno che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori rappresentanti del mondo dello sport, che ha dedicato buona parte della sua esistenza agli atleti special, riuscendo ad ottenere risultati eccezionali. Una grave perdita anche per la nostra società che, d’ora in avanti, non potrà più contare su un pilastro dell’attività sportiva. Tutto il Circolo è rimasto sgomento dalla sua scomparsa, dai soci ai suoi compagni di squadra agli atleti».

I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 16:30, nella Chiesa di Sant’Agostino, alle spalle del Palazzo dell’Amministrazione provinciale, nel centro storico di Salerno. Galizia lascia la moglie, Maria Boccassini, e una figlia, Morena.