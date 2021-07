Protagonista della rassegna «Il gioco serio del teatro... la ripartenza» sarà la passionale e talentuosa Gio' Di Sarno. La poliedrica cantattrice, giornalista e conduttrice, recentemente padrona di casa del Salotto di Ponte Cestio con la kermesse Lungo il Tevere... Roma, sarà, il 22 luglio alle 21, al Museo diocesano di Salerno con il recital «Napoli… e non solo». Uno show emozionante, fatto di musica e parole in un viaggio sentimentale dell'artista campana, ma da anni di casa nella capitale, tra i grandi classici della musica napoletana, il suo mito Gabriella Ferri e la sua ultima sfida di cantautrice col cd La libertà d'amare, realizzato col sostegno di Enrico Di Napoli, suo compositore da trent'anni. Un lavoro che lei non esita a definire il «mio disco dell’anima».

Un'anima sincera che scopriremo, dopo la performance quando, in dialogo con la giornalista Erminia Pellecchia e la scrittrice «Il gioco serio del teatro» riparte da Gio' Di Sarno, racconterà al pubblico la sua vita e la sua storia sempre controcorrente.

Sarà il primo appuntamenti dei «Salotti di Giò», che vedranno la Di Sarno conduttrice assoluta, pronta a farsi confidare segreti dalle sue ospiti. Si parte il 23 con la salernitana Vittoriana Abate, scrittrice, conduttrice e giornalista Rai, volto storico di Porta a Porta; l'indomani tocca alla scrittrice e giornalista Piera Carlomagno e all’attrice e cantante vesuviana Carmen Di Marzo; il 29 alla romana Antonietta Di Vizia giornalista e conduttrice di Rai Pubblica Utilità e direttrice di Roma Oggi. Il 30 sul palco ancora una salernitana doc: Mariella Anziano, giornalista Rai, conduttrice storica di Buongiorno Regione Lazio e caposervizio Tgr del Lazio mentre il 31 sarà la volta di una professionista, nata all’estero ma vissuta prima a Bellosguardo, per poi trasferirsi a Salerno, città alla quale è molto legata: l’anchorwoman Josephine Alessio, giornalista conduttrice di Rai News 24, unico tg mattiniero in onda a reti unificate su Rai Uno, Rai Tre e Rai News.