Solidarietà, educazione al riuso, condivisione: torna a Giffoni Valle Piana «Giocattoli in Movimento», con una mattinata dedicata alla raccolta di giochi e libri usati da donare a strutture che lavorano con l'infanzia, come reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e asili pubblici. L'appuntamento è per domenica 29, dalle 11 alle 13, quando sarà allestito in piazza Umberto I un gazebo per la raccolta dei regali e lo scambio tra vecchi e nuovi giochi. L'iniziativa è organizzata dalla deputata Anna Bilotti, che ha voluto portare nel comune dei Picentini la campagna nazionale di solidarietà messa in campo dal Movimento 5 Stelle. «È un appuntamento dal duplice valore - spiega la parlamentare - da un lato ci consente di regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati, dall'altro educa i più piccoli al riciclo e al riuso e gli fa sperimentare la ricchezza della condivisione».



Ogni bambino, che porterà al gazebo due giocattoli o libri che non usa più, potrà scegliere in cambio uno tra quelli donati da altri bambini. I giocattoli che rimarranno al banchetto a fine giornata verranno quindi regalati a strutture che si occupano di minori. «Èun'iniziativa che facciamo con gioia - sottolinea Bilotti - Una festa per tanti, in cui ci piace pensare a bambini doppiamente felici, perché avranno ricevuto un nuovo gioco e perché avranno dato il loro piccolo ma importante contributo alla salvaguardia dell'ambiente». © RIPRODUZIONE RISERVATA