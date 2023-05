Salerno, giornata nazionale dello Sport: la diocesi organizza i giochi delle parrocchie

Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte: sotto la direzione del Coni, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali, i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni, volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.Quest'anno la Giornata Nazionale dello Sport sarà il 4 giugno, e rafforzerà il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese.

Su invito del Coni di Salerno, anche quest’anno, Ufficio Sport e Tempo libero diocesano promuove “I Giochi delle parrocchie 2023” attività riservate alle parrocchie

A Salerno la manifestazione si svolgerà presso il Centro sportivo Tennis Club/Pattinodromo Lungomare Clemente Tafuri, Torrione - Salerno domenica 4 giugno dalle 16 alle 18. A benedire i ragazzi, ad inizio manifestazione, sarà il vescovo di Salerno monsignor Andrea Bellandi.

ATTIVITA’ E GIOCHI

Tiro alla fune a squadra

Corsa nei sacchi a squadra

Calcio di rigore a squadra

Balli e musica

Tanti altri ciochi e divertimento

CATEGORIE

Scuole elementari

Scuole medie

Scuole superiori