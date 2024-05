Gioi, cade un albero e sulla Strada Provinciale 47 causa la caduta di un albero

Disagi lungo la Strada Provinciale 47 nel comune di Gioi. Un improvviso smottamento ha colpito la zona, causando il cedimento di parte del terreno e la caduta di un albero, il quale ha ostruito completamente la circolazione veicolare.

Per fronteggiare l’emergenza, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area interessata. Di conseguenza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico al fine di evitare rischi per la sicurezza dei cittadini.

Le autorità competenti stanno monitorando attentamente la situazione e valutando le operazioni necessarie per ripristinare la viabilità nella zona interessata dall’incidente.