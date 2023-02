Gioi Cilento, primo appuntamento di «Gioi e rivoluzione - Cantine Folk» con Francesco Di Bella

Arriva il primo appuntamento con la rassegna musicale «Gioi e rivoluzione - Cantine Folk». Ad aprirla, venerdì 24 febbraio, una delle voci più influenti della scena musicale partenopea: Francesco Di Bella.

Già frontman dei 24 Grana, band con cui, dagli anni '90, è riuscito a far emergere e stravolgere il dub, misceldolo al rock e al pop, Di Bella porterà a Gioi Cilento (SA) i suoi brani, rivisitati in una veste acustica e intima, accompagnato dalla chitarra di Fofò Bruno.





Ad anticipare il suo set live, il concerto di una nuova leva del cantautorato partenopeo,. «Siamo felicissimi di poter cominciare la rassegna con un artista speciale - dichiara, direttore artistico della rassegna - Francesco Di Bella è una perla rara del cantautorato, un uomo e un amico eccezionale. Venerdì avremo modo di ascoltare in cantina ed in versione denudata il meglio del suo canzoniere. In apertura una giovane promessa tirata su dai laboratori di songwriting che Francesco ed io (con la complicità di Gnut) curiamo da qualche anno: Verrone ci porterà in viaggio tra la delicatezza e l'esistenzialismo delle sue canzoni».