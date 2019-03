Lunedì 25 Marzo 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 06:27

Sono tante, centinaia e centinaia, le persone che hanno accolto l’invito del Fai a prendere parte alle Giornate di Primavera 2019. Complice sicuramente il tempo mite, già sabato sera dopo solo la prima della due giorni dedicata ai tesori nascosti o poco noti si registravano cifre interessanti, con code di visitatori che, per tutto il weekend, hanno atteso pazientemente il loro turno per accedere a una delle tante fette del patrimonio artistico, culturale e architettonico salernitano messo in menù dalla delegazione capeggiata da Michelangelo De Leo. In cima alla top ten dei luoghi preferiti, spicca Palazzo Prefettura che ha lasciato senza fiato i tanti, duemila, visitatori che sono riusciti ad accedere ad alcuni ambienti solitamente off limits come l’alloggio del Prefetto, il Sacrario, il Salone di Rappresentanza e l’Appartamento del Presidente della Repubblica, in cui hanno soggiornato i presidenti Ciampi e Napolitano in occasione della visita alla città. In tal senso, il prefetto Francesco Russo ha voluto esprimere soddisfazione per questo successo che, di fatto, avvicina la sede dello Stato ai cittadini, con un ringraziamento ufficiale alla delegazione FAI di Salerno per aver coinvolto, per la prima volta, la Prefettura in questa iniziativa turistico-culturale.Tra i visitatori anche Lucrezia lante della Rovere.