Salerno, mattonelle sconnesse: un bimbo cade e si fa male, parco Arbostella chiuso

Tanta paura per il piccolo e per i suoi genitori ma, per fortuna, nulla di grave anche se, per motivi precauzionali, è stato portato in ospedale, al pronto soccorso del Ruggi, per accertamenti. Così come, precauzionalmente, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura e il transennamento del parco giochi.

Ma ricostruiamo l'accaduto. Un bambino, nel primo pomeriggio, è caduto nei pressi delle giostrine mettendo il piedino tra le mattonelle scollate. Nulla di grave, nonostante la brutta caduta, ha riportato soltanto qualche escoriazione al volto.