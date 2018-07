Domenica 8 Luglio 2018, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 15:25

Giovane aggredito dopo un incidente stradale in litoranea a Pontecagnano. Un 19enne, di Pontecagnano, è stato accoltellato questa mattina alle 6.00, nei pressi di un noto stabilimento balneare, ed ha riportato ferite provocate da un coltello ai glutei ed alla coscia destra. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato con un'ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato medicato e giudicato guaribie in 15 giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino. Dai primmi accertamenti effettuati dai carabinieri della stazione di Pontecagnano è stato appurato che il giovanotto mentre stava raggungendo a piedi la propria autovettura è intervenuto in una discussione sorta dopo un inistro stradale in cui era rimasto coinvolto un suo conoscente, Poi, il ragazzo è stato aggredito ed accoltellato da altre persone aggiuntesi, nel frattempo, alla controparte. Sono in corso indagini finalizzate ad identificare tutte le persone coinvolte nell'episodio.