Sabato 6 Luglio 2019, 17:38

In un'abitazione a Montecorvino Rovella i carabinieri hanno rinvenuto un fucile calibro 16 rubato tre anni fa a Somma Vesuviana e un'arma artigianale perfettamente funzionante che gli investigatori presumono siano state utilizzate per il bracconaggio. Il possessore delle due armi un giovane di Montecorvino, 26enne incensurato, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, per ricettazione e possesso di arma illegale ed anche per detenzione di arma clandestina. Al momento sono in corso le indagini sul versante del bracconaggio tenuto conto che nei giorni scorsi sempre a Montecorvino Rovella è stata arrestata una guardia venatoria che detenva illegalmente armi clandestine.