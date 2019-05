Venerdì 3 Maggio 2019, 17:29

Rischia di finire sotto processo per una rapina da cinquanta centesimi. L'indagato è un ragazzo di Pagani, S.N. , di 22 anni, per il quale la procura di Nocera ha chiesto il giudizio immediato. Il giovane, sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Salerno per volere del gip, secondo indagini condotte dai carabinieri della tenenza locale, consumò una rapina nei riguardi di un suo coetaneo. Il 15 febbraio scorso, si introdusse all'interno dell'auto della vittima, minacciando di consegnargli denaro contante: «Dammi i soldi, ho una pistola». In realtà l’arma non fu mai mostrata. La sua presenza fu solo acennata, con l'intento di spaventare l'altro ragazzo. Il giovane - come riferito dagli atti d'indagine - non aveva però con se soldi, e consegnò appena cinquanta centesimi. Una moneta. Il ragazzo risponde tuttavia anche di un secondo episodio, sempre per rapina. Un mese dopo, il 13 marzo, minacciò un passante con un coltello, ottenendo in cambio il suo portafoglio. Dentro c'erano 100 euro in contanti. Un colpo nettamente migliore rispetto a quello precedente, di appena un mese fa. Il sostituto procuratore Angelo Rubano, titolare dell'indagine, ha ricostruito i fatti grazie alle attività dei carabinieri di Pagani, che avevano verbalizzato le testimonianze delle due vittime, fino all'identificazione del giovane, ora atteso dal processo con rito immediato. A decidere, sulla base della documentazione allegata a carico del 22enne, sarà il gip.