Giovane dottoressa cilentana soccorre una turista a Rio de Janeiro

La dottoressa Ines Carrato di Vallo della Lucania non ha esitato a prestare soccorso ad una turista vittima di un malore.

“È accaduto ieri mattina - ricostruisce la dottoressa originaria di Vallo - mi trovavo di passaggio alla Confetteria Colombo a Rio De Janeiro - dove ero andata a fare colazione. Stavo per andare via quando una turista si è caduta ferendosi alla testa. Ovviamente, nonostante io sia in vacanza, sento sempre il dovere di non mettere da parte la mia natura di medico e così ho chiesto cosa era successo e ho provato ad aiutare. Ho fatto portare dello zucchero e del ghiaccio per l'ematoma sulla testa. Poi abbiamo atteso che arrivasse l'ambulanza. Dopo un po', l'ambulanza è finalmente arrivata e i paramedici hanno preso in carico la turista ferita. Ho dato loro tutte le informazioni che avevo raccolto sulla situazione e sono stata sollevata nel vedere che erano professionisti competenti. Mentre la turista veniva portata via, ho sentito un senso di soddisfazione nel sapere di aver fatto la mia parte per aiutare. Spero che si riprenda presto e possa continuare la sua vacanza senza ulteriori incidenti».