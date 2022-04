È terminato nella serata di ieri un intervento di soccorso a una persona ferita sul monte Avvocata, in zona Santuario, nel comune di Maiori. L'attività ha visto impegnati gli operatori del soccorso alpino e speleologico della Campania che sono stati allertati nel pomeriggio. Due giovani hanno raccontato di essere in difficoltà in quanto uno dei due era rimasto ferito. Gli escursionisti hanno trovato riparo in un casolare dove sono stati raggiunti dai tecnici del soccorso alpino e speleologico della Campania intorno alle 21.

L'infortunato, che era vigile e collaborativo, è stato stabilizzato e poi ha iniziato la discesa verso Maiori, scortato e assistito dai tecnici del Cnsas, senza necessità della barella. Giunti a valle, in località San Vito, le squadre che accompagnavano l'infortunato sono state raggiunte dall'ambulanza 118 ed il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari.