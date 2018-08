Giovedì 16 Agosto 2018, 17:06

Notte di terrore a Bellizzi. Un giovane, 30enne di Montecorvino Pugliano, è stato aggredito da una coppia di conviventi. I carabinieri di Bellizzi, a conclusione dei primi accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Salerno, una coppia di conviventi, lui 45enne, lei 41enne, per lesioni personali aggravate. La coppia, nella serata di ieri, si è scagliata contro un 30enne di Montecorvino Pugliano, che stava camminado dinanzi la loro abitazione, e che, secondo i conviventi avrebbe causato la chiusura del circolo ricreativo che gestivano sino a qualche mese fa, a Montecorvino Pugliano.La donna si è avvicinata al giovane con un coltello e l'uomo è rimasto ferito lievemente alla mano destra nel tentativo di disarmarla. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ad ulteriori responsabilità a carico del convivente della donna, il quale in quel momento si trovava in sua compagnia. La ferita del 30enne è stata giudicata guaribile in 7 giorni.