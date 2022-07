Giovane insospettabile a 25 anni sorpreso con un'arma clandestina

È stato trovato in possesso di una pistola clandestina. È finito nei guai un insospettabile dipendente di un'attività commerciale di Scafati, arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieri della tenenza di via Oberdan. Incensurato, 25 anni, mai problemi con la giustizia prima, il ragazzo stava lavorando all'interno dell'esercizio commerciale quando i militari del tenente Gennaro Vitolo si sono presentati per procedere ad un controllo. Gli uomini dell'Arma si sarebbero trattenuti a lungo all'interno del negozio per effettuare una serie di accertamenti. Ai militari non è passato inosservato l'atteggiamento del giovane dipendente che avrebbe mostrato segnali di nervosismo alla vista degli uomini in divisa. Il 25enne aveva con sé una pistola con matricola abrasa rispetto alla quale, ovviamente, non ha saputo fornire spiegazioni plausibili. Non è dato sapere dove era nascosta la pistola che è stata sottoposta a sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 25enne è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina. Ci sono indagini in corso. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo. Bocche cucite tra gli investigatori, che stanno cercando di verificare prima di tutto la provenienza dell'arma ed escludere che sia stata utilizzata per fatti illeciti. Bisogna, inoltre, appurare se il giovane dipendente detenesse quella pistola clandestina per conto di altri.