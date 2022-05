Campania, giovane muore in casa ad Atena Lucana: aveva solo 34 anni

Ad Atena Lucana i carabinieri sono stati allertati per il decesso di un giovane di origini nigeriane. La morte è avvenuta in casa. La causa è un malore. Si tratta di un ragazzo di 34 anni da tempo residente ad i Atena Lucana. Ad allertare i soccorsi è stato il suo coinquilino, purtroppo il personale del 118 nulla ha potuto fare per salvarlo. La salma è stata liberata e l'amministrazione comunale si è già attivata, anche attraverso il suo mediatore, per intervenire e accogliere anche la famiglia.

Lavori anche nell'area sud del Vallo di Diano. Due persone hanno fatto perdere le tracce, per motivi diversi, e in seguito alle denunce presentate dai familiari, è scatta la task force per rintracciarle. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini e i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina si sono attivati e hanno rintracciato entrambi nel giro di alcune ore.

