È scomparso nella notte, dopo una serata al Music on the rocks di Positano, Nicola Marra, un giovane napoletano in vacanza in costiera amalfitana. La famiglia ha denunciato la scomparsa e anche sul web si rincorrono gli appelli. I carabinieri della stazione di Amalfi stanno battendo tutta la zona in cerca di indizi, si teme il peggio considerando anche il mare mosso che flagella la Costiera Amalfitana.