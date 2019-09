Giovedì 19 Settembre 2019, 06:25

Perde i soldi dopo averli prelevati da una banca, ma per timore di una reazione del padre, denuncia ai carabinieri di essere stato rapinato. È quanto avrebbe fatto un giovane di Angri, di 21 anni, qualche mese fa, denunciando di essere stato rapinato all’esterno di una banca, dopo aver prelevato circa tremila euro. Ai militari, il ragazzo fornì anche una descrizione dei rapinatori. Ma dai controlli effettuati, specie attraverso una serie di telecamere, gli investigatori non avevano registrato il passaggio di alcun mezzo, all’esterno dell’istituto di credito. A quel punto gli investigatori sospettando altro, spinsero il giovane a confessare la verità: i soldi li aveva prelevati ma anche smarriti, e temendo una reazione dei genitori, aveva in sostanza inventato la rapina. Il giovane aveva spiegato di aver agito d’impulso, per paura, aggiungendo di non aver pensato alle conseguenze. Ora rischia di pagare un decreto penale di condanna di 9000 euro per simulazione di reato. In caso di opposizione, dovrà essere sottoposto a processo.