Giovedì 29 Marzo 2018, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 11:36

Un grave incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì: perde la vita un giovane di Sarno. P.S., queste le iniziali del 35enne, stava percorrendo piazza Paolo Uccello alla guida della sua auto, una Renault Twingo ,con accanto un amico. Il veicolo preveniente da lungarno del Pignone e diretto verso via del Sansovino, si è ribaltato all’altezza del sottopasso. Ancora da accertare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.Il 35enne alla guida è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. A nulla sono valse le manovre di rianimazione di medici e paramedici dell’ambulanza giunta sul posto. L’amico, 30 anni, è stato trasportato all’ospedale di Careggi. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Al lavoro la polizia municipale per i rilievi del caso.