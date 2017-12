Venerdì 29 Dicembre 2017, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 13:36

Rinnovate le cariche al Rotar Act club Vallo della Lucania-Cilento, realtà giovanile consolidata nel territorio. I Soci, per acclamazione hanno rieletto come Presidente per l’anno scolastico 2018/2019 Pietro Lombardi, figlio del noto costruttore Antonio.«Fare il Presidente Rotaract è stata una delle esperienze più belle e formative della mia vita – sono le parole di un emozionato Lombardi - Sono estremamente felice di poterla ripetere». E questa sera, a partire dalle 19, in piazza Vittorio Emanuele a Vallo i soci augureranno buon 2018 con uno speciale aperitivo, intitolato “Spritziamo di gioia”