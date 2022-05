Capaccio, Forum delle economie il 12 maggio organizzato da UniCredit

Domani, giovedì 12 maggio 2022, si terrà presso l'ex Tabacchificio Borgo di Cafasso, in via Cafasso 21 (Capaccio Pestum) il Forum delle economie organizzato da UniCredit, in collaborazione con Confindustria Salerno e patrocinato dal comune di Capaccio Paestum dal titolo «I prodotti tipici nell'esperienza turistica: arte, storia e cibo in un percorso di valorizzazione del territorio».



Durante la giornata sarà presentato lo studio Nomisma-UniCredit su «Il sistema lattiero caseario: contributo all'economia ed alla valorizzazione del territorio».

Il forum avrà inizio alle ore 15.30. Interverranno Luca Bianchi, direttore generale Svimez e vice presidente Ismea; Andrea Ferraioli, presidente gruppo alberghi, turismo e tempo libero Confindustria Salerno; Ettore Bellelli, vice presidente Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop; Andrea Ferraioli, presidente Consorzio vita salernum vites; Giuseppe Pagano, titolare azienda agricola San Salvatore; Annalisa Areni, regional manager sud UniCredit.