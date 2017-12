Un concerto per il governatore De Luca in visita a Pagani

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 17:13

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca fa visita a Pagani e il coro alfonsiano realizzerà un concerto in suo onore.Questo quanto previsto per il pomeriggio e la serata di giovedì 28 dicembre nella centralissima piazza Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Pagani. Dopo la visita di Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffono Experience, anche l'ex sindaco di Salerno ha deciso di visitare le bellezze storico religiose paganesi.L'idea aveva preso vita lo scorso 7 dicembre al termine dell'accensione dell'albero di Natale in piazza San Pietro a Roma, quando il coro polifonico alfonsiano di padre Paolo Saturno aveva accompagnato la funzione con i canti di Sant'Alfonso Maria de' Liguori.Il presidente De Luca domani pomeriggio, a partire dalle 18, è atteso presso la Basilica di Sant'Alfonso Maria de' Liguori per far visita alle spoglie del "Dottore della Chiesa". Il giro turistico del governatore continuerà per il colleggio ed il museo alfonsiano.Al termine del tour storico religioso, ci sarà un concerto d'eccezione. Il coro polifonico alfonsiano diretto da padre Paolo Saturno, infatti, eseguirà un concerto di musica alfonsiana in onore del governatore della Regione Campania.