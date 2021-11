Girava in auto con 70 grammi di coca patteggia 1 anno di carcere

Ha patteggiato 1 anno di reclusione, con pena sospesa, un 29enne marzanese che lo scorso giugno fu trovato insieme ad una ragazza di Angri, in possesso di sostanze stupefacenti per circa 70 grammi di cocaina. Il controllo con perquisizione fu effettuato dai carabinieri, che intercettarono una vettura sulla quale viaggiavano i due, una Fiat Panda intestata ad una società di noleggio, con la ricerca conclusa positivamente. I due rispondevano di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, con il quantitativo di cocaina destinato allo spaccio tra San Marzano sul Sarno e Pagani.

Il blitz era scattato dopo una notizia raccolta da fonte confidenziale e l’attivazione di un appostamento ad hoc: una volta intercettato il percorso della vettura, individuata dall’attività preliminare dei carabinieri della tenenza paganese, fu effettuato il controllo decisivo, con il sequestro della droga e l’arresto in flagranza di reato a carico dei due, accusati in concorso del trasporto illecito con destinazione finalizzata alla rivendita. Per la giovane ci sarà stralcio. Sempre in ambito di droga, invece, ha inoltre patteggiato 1 anno e 4 mesi di pena anche un giovane di Scafati, che il 4 novembre scorso fu preso durante un blitz antidroga, intorno alle 19 del pomeriggio. Il ragazzo, classe 90, rispondeva delle accuse di detenzione ai fini di spaccio, perchè trovato in possesso di 5,51 grammi di cocaina, insieme a due involucri con dentro crack, per un peso complessivo di 8,74 grammi. Quantitativo che da solo poteva portare a produrre almeno 70 dosi giornaliere, secondo le indagini effettuate poi dai carabinieri all'epoca del sequestro. Il ragazzo aveva con se anche materiale utile per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.