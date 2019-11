© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’altra vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre scorso, allo svincolo Agropoli Nord della Cilentana , ricoverata da quasi tre settimane nell’ospedale Cardarelli di Napoli, ha esalato l’ultimo respiro nella mattinata di ieri. Nell’incidente tre le auto coinvolte: a scontrarsi inizialmente un’Alfa Romeo 147, con a bordo dei ragazzi di Santa Maria di Castellabate , che viaggiava in direzione sud, e un’ Alfa Giulia con quattro giovani di Capaccio e la ragazza di Albanella che proseguivano in direzione opposta. Quest’ultima vettura è carambolata contro la Smart che sopraggiungeva con a bordo– altra vittima del sinistro – e la compagna. Le condizioni della 17enne erano apparse subito gravi e nonostante le cure dei sanitari per lei non c’è stato nulla da fare. Nella mattinata di ieri anche l’ultima speranza è svanita.