Maiori, l'autista dle bus ha la patente scaduta salta la gita a Caserta vecchia per una scolaresca

Si è accorto di avere la patente scaduta e non se l'è sentita di portare la scolaresca in gita. È accaduto a Maiori dove gli studenti dell’Istituto Comprensivo «Roberto Rossellini» sono rimasti a piedi nonostante avessero pagato per la gita a Caserta vecchia. Due i bus prenotati dalla scuola, l'autista di uno dei due si è accorto soltanto prima di far salire i ragazzi a bordo della patente scaduta quando gli è stato chiesto di controllarla. I ragazzi hanno chiamato i genitori tra l'incredulità dei professori. Dopo un po' è tornata la calma.