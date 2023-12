Ravello, domenica in Costiera per Rudy Garcia l'ex allenatore del Napoli

Rudi Garcia turista a Ravello. L’ex allenatore del Napoli ha trascorso la domenica in Costiera Amalfitana. In compagnia della compagna Francesca Brienza non sono passati inosservati tra le vie del centro storico. Con un gruppo di cinque amici, dopo aver parcheggiato le auto al garage dell’auditorium la comitiva ha raggiunto la piazza per poi dirigersi a Villa Cimbrone. La giornata soleggiata ha permesso all’ex allenatore del Napoli e alla sua compagna, che lo scorso 8 settembre sono diventati genitori di Sofia. Di ammirare le bellezze del luogo e il belvedere dell’infinito.

«Sono qui con la mia famiglia – ci ha detto – e ne approfitto per visitare questi posti incantevoli» facendo intendere di esserne rimasto legato.

Garcia ha posato volentieri in foto con chi lo ha riconosciuto e al ritorno in piazza, verso le 15, in un bar della piazza ha chiesto di poter consumare un pasto. Indirizzato in uno dei ristoranti del centro, ha lasciato il paese al tramonto, col resto della comitiva, alle 15,45.