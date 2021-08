Gita in montagna, poi si perdono: due escursionisti salvati con l'elicottero

È stato necessario l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per portare in salvo giorni fa due giovani che nel fare una gita in montagna, avevano perso la strada di casa, in località Petraro, sui monti tra Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni.

Secondo una prima ricostruzione, i due avevano perso l’orientamento mentre stavano cercando di raggiungere la Grotta di Annibale, attraverso un sentiero di montagna che risulta impervio e non esente da rischi.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Salerno, lancia pietre e bestemmianella chiesa di Santa Lucia:... L'INCHIESTA Muore in ospedale a Sarno: tensione con i familiari, cinque indagati L'AMBIENTE Il fiume Sarno si tinge di rossoal depuratore di Nocera Superiore

Una volta lanciato l'allarme, in zona sono giunte le squadre dei vigili del fuoco, mentre contemporaneamente un elicottero controllava la zona per individuare i due ragazzi. Entrambi sono stati poi individuati e messi in salvo. Le loro condizioni erano buone, ad eccezione di un leggero spavento iniziale.