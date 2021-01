Quando sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, non c'era più nulla da fare. Una donna di circa sessant'anni è morta nel primo pomeriggio di oggi in via Patella, la strada che conduce agli scaloni che portano al centro storico di Agropoli, dopo una caduta dal terzo piano. Secondo una prima ipotesi, al vaglio dei carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Carmine Perillo, si sarebbe trattato di un suicidio. Le indagini sono tutt'ora in corso. Dopo la caduta, diverse persone sono scese in strada sperando di poter fare qualcosa per lei. Oltre all'ambulanza, in pochi minuti sul posto sono arrivati i militari della compagnia di Agropoli, guidata dal capitano Fabiola Garello. Quindi è stato allertato il medico legale che ha effettuato l'esame esterno. La signora viveva con il marito insieme al quale conduceva una vita riservata.

