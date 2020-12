E' stato il presidente dell'Ufficio gip, Vincenzo Pellegrino, a restituire le chiavi dell'edificio scolastico alla preside che, per anni, ha ospitato l'ufficio dei giudici di pace in via Prudente. Un altro tassello per la riorganizzazione degli uffici giudiziari è stato messo proprio ieri mattina: finalmente anche quell'ufficio avrà una sua struttura degna del servizio che riveste. I giudici di pace si sono difatti trasferiti presso l'ex palazzo di giustizia su Corso Vittorio Emanuale.

