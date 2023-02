L'auto usata dai ladri ha un incidente: in due in fuga

La Giulietta bianca segnalata da più parti in Cilento come la vettura utilizzata da presunti ladri, sarebbe rimasta coinvolta in un incidente stradale, nella serata di ieri, nel comune di Magliano Vetere.

Ad avvalorare che si possa trattare dell’auto utilizzata dai ladri vi è il fatto, che all’interno della vettura, dopo l’impatto non è stato trovato nessuno.

Infatti, all’interno del veicolo, c’erano due uomini che dopo lo schianto si sono dati probabilmente alla fuga facendo perdere le loro tracce.

L’auto avvistata nella giornata di ieri aveva portato anche diversi amministratori e le autorità locali ad invitare i cittadini a prestare attenzione. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per scoprire altri dettagli che possano essere utili ad individuare le due persone a bordo dell’auto incidentata.