Salerno, l'affluenza più alta alle urne è per il comune di Giungano

È del 64,56% il dato definitivo dell'affluenza alle elezioni comunali in Campania, di poco inferiore al 65,07% registrato alle precedenti elezioni. La provincia di Salerno è quella con il dato dell'affluenza più alto, 68,65%, in provincia di Avellino il dato più basso, 56,43%. Proprio in provincia di Avellino si registra il caso del piccolo comune di Cairano, dove ben 5 candidati sindaci per una platea di 777 elettori non sono bastati a superare un'affluenza del 23,04%, il dato più basso della regione. Il comune di Giungano nel Salernitano è quello dove invece si è registrata l'affluenza più alta in Campania, 84,07%.