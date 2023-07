«Chesta è la terra mia!», ripetuto ostinatamente, a intervalli regolari, e in mezzo immagini di case aggrappate a un burrone, vecchie più bianche delle pietre, campi avari e viti stentate, processioni appresso al morto e confetti che saltano nel giorno delle nozze, reti al sole, onde che fanno l’amore con gli scogli, e poi valigie rattoppate su un treno per Milano, operai che brindano dopo il duro lavoro a Francoforte, ragazze con gli occhi neri, le guance rosse e i seni prosperosi, che fremono di vita. L’epica minima dei poveri sfolgora in versi semplici; sorge, si carica di energia dalle cose, esplode in un grido orgoglioso: «Chesta è la terra mia!». L’autentico inno del Cilento ha perso ieri il suo autore. Giuseppe Liuccio se n’è andato all’età di ottantanove anni a Roma, da molti anni patria d’adozione, lontano da Trentinara, la splendida terrazza sulla piana del Sele dove era nato nel 1934, e dalla Costiera Amalfitana, teatro del suo zenit di poeta e agitatore culturale.

Liuccio è stato il più grande dei poeti in vernacolo cilentano, ammesso che esista un vernacolo unico del Cilento. Esiste letterariamente, e a lui se ne deve l’invenzione. L’ha usato nell’arco di sessant’anni, a cavallo tra due millenni, per raccontare il Cilento profondo e verace: quello greco dei templi di Paestum e di Hera Argiva che si trasforma nella Madonna del Granato, quello romano di Spartaco che viene a morire a Giungano, quello risorgimentale e sfortunato dei ribelli di Bosco e di Costabile Carducci, quello filosofico dei parmenidei di Elea e di Vico, che nella quiete di Vatolla concepisce la «Scienza Nuova», quello letterario di Bernardino Rota, umanista napoletano le cui «Metamorfosi», in latino, Liuccio si era applicato a tradurre con estro felicissimo.

Amico di Salvatore Quasimodo, aveva propiziato l’amore del premio Nobel per Amalfi e ne raccolse l’ultimo sguardo - una smorfia ermetica carica di sottintesi - il 14 giugno del 1968, quando, colpito da un ictus in albergo, il poeta si spense lungo le strade impervie e magnifiche della Costiera, durante il trasporto rocambolesco a Napoli. Di Quasimodo Liuccio pubblicò per primo il celebre «Elogio di Amalfi», in qualità di presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, e partecipò ad altre straordinarie iniziative culturali, come la mostra «Arte povera + Azioni povere» organizzata nell’ottobre del 1968. Pasoliniano è il suo viaggio in treno da Salerno a Sapri, scritto negli anni Settanta e riproposto su varie testate giornalistiche: un prezioso reportage sulla metamorfosi del paesaggio e del costume cilentano sotto l’impulso del «progresso». Un esempio fra i tanti del singolare giornalismo poetico di cui «Peppino» è stato campione, mescolando abilità di ragionamento, passione oratoria e suggestione lirica.

Amava la vita, Giuseppe Liuccio. Amava la convivialità, il buon vino (reminiscenza classica), la bellezza carnale e spirituale, le gioie della condivisione. Amava la sua terra al punto di diventare insistente, ossessivo, folle nel canto di esaltazione e nel brontolio di risentimento. Ha dato più di quanto ha avuto; avrebbe potuto essere un ottimo presidente del Parco del Cilento, ma non lo è stato. Ha conservato una visione alta, consacrandola a una terra dove troppo spesso alla cultura è riservata una funzione decorativa, ancillare. Docente di latino e greco nei licei, giornalista della Rai, poeta insignito col Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cavaliere della Repubblica Italiana, Giuseppe Liuccio ha avuto il privilegio di vivere più vite. Compresa la vita della letteratura: l’unica vera, «messa a nudo e chiarita», secondo le parole di Proust. È quella che durerà più a lungo.