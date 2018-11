Lunedì 12 Novembre 2018, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre colpi di pistola alla testa e altri sul corpo. Così è stato ucciso Giuseppe Marchesano a Montopoli Valdarno in Toscana. Un delitto che tocca anche il Vallo di Diano. La famiglia del 27enne perito vive a Buonabitacolo. Paese dove il giovane è stato più volte. Il delitto è stato scoperto sabato sera, il giovane non dava notizie da 24 ore, non rispondeva alle telefonate degli amici che hanno deciso di andarlo a cercare a casa. Qui l’hanno trovato senza vita. Mentre gli inquirenti sono sulle tracce degli assassini, il dolore ha colpito anche la provincia di Salerno. Il padre è partito da Buonabitacolo per la Toscana.